TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor - Son Dakika
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TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor

18.10.2022 00:28

Eski Galatasaraylı futbolcu Necati Ateş'in Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşması hakkında yaptığı yorumlar sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizginin düzgün çizilmediğine dair şüpheleri olduğunu söyleyen Ateş, İrfan Can'ın bir pozisyonu için de Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in kırmızı kart gördüğü bir maçı örnek gösterdi. Sarı-lacivertliler bu yorumlar sonrası Necati Ateş'i TRT ekranlarında görmek istemediklerini belirten paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından TRT Spor'da eski Galatasaraylı Necati Ateş yorumlarda bulundu. Ateş'in değerlendirmeleri sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.

"GALATASARAY'A KIRMIZ KART VERDİ"

İrfan Can'ın rakibine gelen dirseğine ilişkin konuşan Necati Ateş, "Halil Umut Meler aynı pozisyonda Galatasaray'a karşı 1,5 yıl önce kırmızı kart verdi. Bence o da kırmızı değildi, Fenerbahçe'ye karşı olan da değil. Sürekli kart gösterilmez zaten" dedi.

TRT Spor canlı yayında söylenenler kıyameti kopardı! Fenerbahçeliler ünlü yorumcuyu ekranda görmek istemiyor
TRT Spor canlı yayında söylenenler kıyameti kopardı! Fenerbahçeliler ünlü yorumcuyu ekranda görmek istemiyor
TRT Spor canlı yayında söylenenler kıyameti kopardı! Fenerbahçeliler ünlü yorumcuyu ekranda görmek istemiyor
TRT Spor canlı yayında söylenenler kıyameti kopardı! Fenerbahçeliler ünlü yorumcuyu ekranda görmek istemiyor

FENERBAHÇELİLER NECATİ ATEŞ'İ İSTEMİYOR

Necati Ateş'in Ankaragücü'nün iptal edilen golünde ofsayt çizgisinin çizilme şekline dair şüpheleri olduğunu belirtmesi de sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Fenerbahçe taraftarları, Ateş'in Galatasaraylı kimliğiyle yorumlar yaptığını savunurken sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.

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Necati Ateş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor - Son Dakika
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