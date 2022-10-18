Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçın ardından TRT Spor'da eski Galatasaraylı Necati Ateş yorumlarda bulundu. Ateş'in değerlendirmeleri sarı-lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı.
İrfan Can'ın rakibine gelen dirseğine ilişkin konuşan Necati Ateş, "Halil Umut Meler aynı pozisyonda Galatasaray'a karşı 1,5 yıl önce kırmızı kart verdi. Bence o da kırmızı değildi, Fenerbahçe'ye karşı olan da değil. Sürekli kart gösterilmez zaten" dedi.
Necati Ateş'in Ankaragücü'nün iptal edilen golünde ofsayt çizgisinin çizilme şekline dair şüpheleri olduğunu belirtmesi de sarı-lacivertli taraftarları sinirlendirdi. Fenerbahçe taraftarları, Ateş'in Galatasaraylı kimliğiyle yorumlar yaptığını savunurken sosyal medyada sert eleştirilerde bulundu.
Son Dakika › Spor › TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor - Son Dakika