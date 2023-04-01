Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olay yaratacak sözler: Yolanthe'nin başkasıyla olması sorun değil - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olay yaratacak sözler: Yolanthe'nin başkasıyla olması sorun değil

01.04.2023 16:30

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı efsane futbolcu Wesley Sneijder, eski eşi Yolanthe Cabau'yu bir türlü unutamadığını, başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve halen barışma umudu olduğunu ifade etti.

Galatasaray efsane futbolcularından Wesley Sneijder, 4 yıl önce kendisinden ayrılan eski eşi Yolanthe Cabau'yu unutamadığını itiraf etti. Sneijder'in Rodenburg'un YouTube programındaki açıklamalarını derleyen Fanatik'te, Sneijder'in Cabau hakkındaki birbirinden çarpıcı itirafları yer aldı.

"DERT ETMİYORUM"

Küçük oğlu Xess Xava için bir gün işlerin yoluna gireceğini düşünen Sneijder, Yolanthe Cabau'nun başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve hala içinde barışma umudu olduğunu söyledi.

Wesley Sneijder'den olay Yolanthe itirafı: Başkasıyla da olsa sorun değil

"UMUDUM VAR"

"Halen mutlu bir şekilde bekarım" diyen Sneijder, Yolanthe ile yeniden bir araya gelmeyi umduğu için başka bir arayışın içinde olmadığını ifade etti.

Wesley Sneijder'den olay Yolanthe itirafı: Başkasıyla da olsa sorun değil

"ACI VERİCİ"

Eski eşinin başka biriyle aşk yaşayabileceği gerçeğini 'acı verici' bulsa da Sneijder, "Bu olabilir. Hoşuma gideceğinden değil. Onun da tam tersi bir durumdan hoşlanacağını sanmıyorum. Çünkü çok uzun zamandır birliktesiniz, aşkları ve acıları paylaştınız. Belki ben de başka bir ilişki yaşayabilirim" dedi.

Wesley Sneijder'den olay Yolanthe itirafı: Başkasıyla da olsa sorun değil

"BU BAĞ BOZULMAZ"

Hala ünlü aktrisin en büyük aşkı olduğunu söyleyen Sneijder, "Sadece evli değildik, aynı zamanda en iyi arkadaştık. Her zaman her şeyi önce birbirimize söylerdik. Bir şey olduğunda ondan tavsiye isterim, ya da tam tersi. Çünkü birbirimizi en iyi biz tanıyoruz. O başka birine aşık olsa bile bu bağ böyle kalacaktır" dedi.

Wesley Sneijder'den olay Yolanthe itirafı: Başkasıyla da olsa sorun değil

"BERBAT ETTİM"

Sneijder, 2019'daki ayrılıklarında, "Her şeyi berbat ettim" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olay yaratacak sözler: Yolanthe'nin başkasıyla olması sorun değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olay yaratacak sözler: Yolanthe'nin başkasıyla olması sorun değil - Son Dakika
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