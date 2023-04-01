Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'den olay yaratacak sözler: Yolanthe'nin başkasıyla olması sorun değil

Galatasaray efsane futbolcularından Wesley Sneijder, 4 yıl önce kendisinden ayrılan eski eşi Yolanthe Cabau'yu unutamadığını itiraf etti. Sneijder'in Rodenburg'un YouTube programındaki açıklamalarını derleyen Fanatik'te, Sneijder'in Cabau hakkındaki birbirinden çarpıcı itirafları yer aldı.

"DERT ETMİYORUM"

Küçük oğlu Xess Xava için bir gün işlerin yoluna gireceğini düşünen Sneijder, Yolanthe Cabau'nun başka biriyle birlikte olmasını dert etmediğini ve hala içinde barışma umudu olduğunu söyledi.

"UMUDUM VAR"

"Halen mutlu bir şekilde bekarım" diyen Sneijder, Yolanthe ile yeniden bir araya gelmeyi umduğu için başka bir arayışın içinde olmadığını ifade etti.

"ACI VERİCİ"

Eski eşinin başka biriyle aşk yaşayabileceği gerçeğini 'acı verici' bulsa da Sneijder, "Bu olabilir. Hoşuma gideceğinden değil. Onun da tam tersi bir durumdan hoşlanacağını sanmıyorum. Çünkü çok uzun zamandır birliktesiniz, aşkları ve acıları paylaştınız. Belki ben de başka bir ilişki yaşayabilirim" dedi.

"BU BAĞ BOZULMAZ"

Hala ünlü aktrisin en büyük aşkı olduğunu söyleyen Sneijder, "Sadece evli değildik, aynı zamanda en iyi arkadaştık. Her zaman her şeyi önce birbirimize söylerdik. Bir şey olduğunda ondan tavsiye isterim, ya da tam tersi. Çünkü birbirimizi en iyi biz tanıyoruz. O başka birine aşık olsa bile bu bağ böyle kalacaktır" dedi.

"BERBAT ETTİM"

Sneijder, 2019'daki ayrılıklarında, "Her şeyi berbat ettim" açıklamasını yapmıştı.