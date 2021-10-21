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Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı - Son Dakika

Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı

21.10.2021 17:39

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası eleştirilerin hedefindeki Merkez Hakem Kurulu'nda başkan Serdar Tatlı istifa etti. Eski hakem Deniz Çoban, Tatlı'nın istifa kararını kısa mesajla duyurduğunu açıklarken "Serdar Tatlı istifayı daha önce planlamış olsa, Metin Tokat'ın yerine Ferhat Gündoğdu getirilmezdi. Tatlı'nın istifa kararının çok kısa süre içinde alındığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı.

MHK'YE YENİ YAPILANMA GELİYOR

Son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı. TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.

ÖNCE METİN TOKAT SONRA SERDAR TATLI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında MHK ve TFF'ye ateş püskürürken, "Metin Tokat hakem atamalarında olamaz, olmamalı" ifadelerini kullanmıştı. Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra da MHK'ya tepki gösteren Koç'un isyanı karşılık bulmuş, TFF, Metin Tokat'ın Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini ve yerine Ferhat Gündoğdu'nun atandığını açıklamıştı.

İSTİFAYI SMS İLE DUYURDU

Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından Merkez Hakem Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, Türkiye Futbol Federasyonu'na istifasını sundu. TFF'nin Tatlı'nın istifasını kabul edip etmediği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, Federasyonun yeni bir yapılanmaya gidileceği iddia ediliyor. Eski hakem Deniz Çoban, Serdar Tatlı'nın hakemlere SMS göndererek istifa ettiğini duyurdu. Tatlı'nın mesajında, "Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibariyle TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

MHK Başkanı Serdar Tatlı görevi bıraktığını hakemlere SMS ile iletti

20 YILDA 10 FARKLI İSİM 14 YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.

Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.

Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı

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Son Dakika Spor Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı - Son Dakika
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