Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un cenaze töreni yarın Karacaahmet'te yapılacak - Son Dakika
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Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un cenaze töreni yarın Karacaahmet'te yapılacak

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Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ\'un cenaze töreni yarın Karacaahmet\'te yapılacak
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TFF, eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un vefatını duyurdu. Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Cuğ'un cenaze namazı yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski milli futbolcu Timuçin Cuğ'un vefat ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Timuçin Cuğ'un profesyonel kariyeri altyapısında futbola başladığı Ankara Demir spor oldu. Başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giyen Cuğ, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet verdi. Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Merhum Timuçin Cuğ'un naaşı, yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İHA
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