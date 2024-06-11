Eski futbolcu Ronnie Stam, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı

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Hollandalı eski futbolcu Stam, uyuşturucu suçlarına yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Stam, 2010 yılında FC Twente'den Wigan'a transfer olmuş ve 2013 yılında FA Cup zaferinde yer almıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Hollanda polisi, bu hafta başında 39 yaşındaki Stam'ı büyük ölçekli uyuşturucu suçlarına yönelik bir soruşturma kapsamında gözaltına aldı. Hollandalı gazete Algemeen Dagblad'a göre, Stam'ın ebeveynleri ve kız arkadaşı da gözaltına alındı.

Polisin 2021 ve 2022 yıllarında yaptığı telefon dinlemeleri sonrasında bu soruşturmayı başlattığı bildiriliyor. Eski futbolcunun kardeşi, Mart ayında kokain kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak temyiz sürecinde serbest bırakıldı.

Stam'ın ebeveynleri, 2016 yılında evlerinde çamaşır makinesinin arkasına saklanmış 40.000 Euro (33.800 sterlin) bulunmasının ardından kara para aklama ve esrar yetiştirme suçlarıyla itham edilmişti. Ancak çift, paranın Stam'ın futbolculuk kazançlarından olduğunu söyleyerek beraat etti.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Stam, 2010 yılında Steve McClaren yönetimindeki Twente ile Eredivisie şampiyonluğunu kazandıktan sonra Premier Lig'e transfer olmuştu. Ancak şimdi suçlu bulunursa birkaç yıl hapis cezası alabilir.