Eski Teknik Direktör Christoph Daum Hayatını Kaybetti

Spor

İSTANBUL,

Bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan eski teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında vefat etti.

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Alman eski çalıştırıcının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Özat, yaptığı paylaşımda, 'Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun. Işıklar içinde uyu" ifadelerini kullandı.