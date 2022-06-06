Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor

06.06.2022 15:35

1997-2004 ve 2006-2008 yılları arasında 2 farklı dönemde TFF Başkanlığı yapan Haluk Ulusoy'un bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına hazırlandığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık seçimi için ilk aday Mehmet Büyükekşi olmuştu.Aydınlık Gazetesi'nden Cenk Çınar'ın haberine göre Haluk Ulusoy 3. kez başkanlığa hazırlanıyor.

9 YIL GÖREV YAPTI

Başkanlığa adaylığını koyması beklenen Haluk Ulusoy 1997-2004 ve 2006-2008 dönemlerinde Türkiye Futbol Fedarasyonu'nda başkanlık görevini üstlendi. 9 sene görev yapan Haluk Ulusoy'un döneminde A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası'nda 3.olmuştu.

GALATASARAY 5 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Haluk Ulusoy'un TFF Başkanlığı yaptığı 1997-2004 ve 2006-2008 yılları arasında Galatasaray, 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı kırmızılıların, yıllar sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından "Her şeyin bir sonu vardır" yazarak Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini toplamıştı.

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Son Dakika Spor Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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