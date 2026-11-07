Eskişehir Altyapı Derneği U14'te haksız golü kendi kalesine atarak telafi etti - Son Dakika
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Eskişehir Altyapı Derneği U14'te haksız golü kendi kalesine atarak telafi etti

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Eskişehir Altyapı Derneği U14\'te haksız golü kendi kalesine atarak telafi etti
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Eskişehir Altyapı Derneği U14\'te haksız golü kendi kalesine atarak telafi etti
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Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü, U14 A Grubu'nda Es Çankaya Spor Kulübü ile oynadığı maçta haksız bulduğu serbest vuruştan gol olunca antrenörün talimatıyla kendi kalesine gol atarak skoru eşitledi. Karşılaşma Eskişehir ekibinin 7-3'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü, Es Çankaya Spor Kulübü ile oynanan U14 futbol maçında haksız bir şekilde gol attığını düşünerek kalesine gol atıp skoru eşitledi.

U14 A Grubu'nun ilk haftasında Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü ile Es Çankaya Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Spor Tesisi'nde 26 Eylül 2026 tarihinde oynanan maçın ilk yarısında ilginç bir olay yaşandı. Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü'nün 12 yaşındaki oyuncusu Beytullah Buğra Temel yere düştü ve hakem düdük çaldı. Temel, kendisinin yere düştüğünü söylemesine rağmen hakemin faul vermesiyle takım serbest vuruş kullandı ve gol oldu. Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü böylece 1-0 öne geçti.

Kendi kalesine gol atarak skoru eşitlediler

Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü, haksız bir şekilde gol atarak avantaj yakaladıklarını fark edince harekete geçti. Takımın Antrenörü Muhsin Çakallı, 12 yaşındaki oyuncusu Demiralp Kızılkılınç'a kendi kalesine gol atmasını söyledi. Demiralp, kendi kalesine kadar koşarak golü attı ve skoru eşitleyen bu örnek davranış alkışlarla karşılandı. Maç sonucunda Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü, rakibi Es Çankaya Spor Kulübü'nü 7-3 mağlup etti.

Muhsin Çakallı: "Haksız elde ettiğimiz avantajı kendi kalemize gol atarak telafi etmiş olduk"

Yaşanan olayı anlatan Eskişehir Altyapı Derneği Spor Kulübü Antrenörü Muhsin Çakallı, "Bu olay ikili bir pozisyonda oyuncumun faul olmadığı halde hakemin faul verdiğini söylemesi üzerine başladı. Hakem arkadaşımız faulü vermiş oldu. Biz de bu kullandığımız serbest vuruştan gol attık. Gol olunca avantaj sağlamış olduk. Bizim kulübümüzün psikoloğu var. Spor psikolog danışmanımız beni telefonla arayarak, 'Hocam, bu pozisyonda faul yoktu diye bizim oyuncumuz hakemi uyardı. Buna rağmen bu serbest vuruş gol oldu. O yüzden haksız bir gol elde etmiş olduk' dedi. Ben hemen saha içerisindeki çocuklardan birine seslendim. Top, Demiralp oyuncumuzun ayağındaydı. Demiralp gidip kendi kalemize kadar golü attı ve rakip takımı da eşitlemiş olduk. Böylelikle haksız elde ettiğimiz avantajı kendi kalemize gol atarak telafi ettik. Ben her zaman söylüyorum, iyilik bulaşıcıdır. O yüzden bu olayın herkese örnek olmasını istiyorum. Sahada çocuklar, büyükler, herkes kendini kaybediyor. Buna örnek olmasını istedim ben. Bu iki oyuncumu ödüllendirdim" dedi.

Beytullah Temel: "Faul değil, ben kendim takıldım"

Yere düşen oyuncu Beytullah Temel, olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Temel, "Biz ataktaydık. Ben yere takılıp düşmüştüm. Hakem görmedi, faul verdi. Ben hakeme söyledim, 'Faul değil, ben kendim takıldım' diye. Hakem yine de verdi faulü. Faulü kullanmak zorunda kaldık, golü attık. Hocam benim hakemle konuşmamı görmüş ancak maç çoktan başlamıştı. Hocam da kendi kalemize gol atmamızı söyledi. Öylelikle durum 1-1 oldu. Bu da bir Fair-play örneği oldu" ifadelerini kullandı.

Demiralp Kızılkılınç: "Karşı takım bizi alkışladı ve saygıyla karşıladı"

Golü atan oyuncu Demiralp Kızılkılınç ise, "Biz haksız gol attıktan sonra santra oldu. Santradan sonra top benim ayağımdaydı. Hocam bana seslendi, 'Kendi kalene at' dedi. Ben de gidip kendi kaleme gol attım. Çok doğru bir davranış oldu. Fair-play bir davranıştı. Karşı takım bizi alkışladı ve saygıyla karşıladı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
EskişehirÇankayaSporSon Dakika

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