Eskişehir\'de 4. Kamu Spor Oyunları futsal finalini TÜRASAŞ kazandı

Eskişehir'de 4. Kamu Spor Oyunları futsal finalini TÜRASAŞ kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Erkekler Müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'ndaki final maçlarının ardından sona erdi. Turnuvada TÜRASAŞ birinci olurken Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası dördüncü sırada yer aldı.
Eskişehir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Erkekler Müsabakaları, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.
Porsuk Spor Salonu'nda kamu kurumları arasında kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakalar tamamlandı. Çekişmeli maçların ardından TÜRASAŞ birinci olurken, turnuvayı Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası ise dördüncü sırada tamamladı.
Organizasyonun ardından dereceye giren takımlar tebrik edilirken, turnuvaya katılarak sahada ter döken tüm sporculara teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
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