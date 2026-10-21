Eskişehir'de dart müsabakalarında İstiklal Ortaokulu erkeklerde birinciliği kazandı - Son Dakika
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Eskişehir'de dart müsabakalarında İstiklal Ortaokulu erkeklerde birinciliği kazandı

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Eskişehir\'de dart müsabakalarında İstiklal Ortaokulu erkeklerde birinciliği kazandı
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Eskişehir'de okul sporları dart yıldız erkek müsabakaları Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda sona erdi. İstiklal Ortaokulu birinci olurken Suzan Gürcanlı Ortaokulu ikinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dereceye giren okulları ve öğrenci sporcuları tebrik etti.

Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalar, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanın yaşandığı müsabakaların ardından dereceye giren okullar açıklandı. İstiklal Ortaokulu 1'inci, Suzan Gürcanlı Ortaokulu 2'nci, Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu 3'üncü ve Gündüzler Ortaokulu ise 4'ncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dereceye giren okullarımızı ve öğrenci sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Suzan GürcanlıFethi HeperEskişehirGençlikEğitimSporSon Dakika

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