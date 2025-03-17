Eskişehir'de rekabet dolu 2 günün ardından 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.
14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası, Stadyum Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi. Zeka, strateji ve rekabet dolu 2 günün ardından kazananlar belli oldu. Turnuvayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, tüm sporcuların centilmence yarıştığını ve katılımcıları tebrik ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehir'de Satranç Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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