Eskişehir\'de Satranç Turnuvası Sonuçlandı

Eskişehir'de rekabet dolu 2 günün ardından 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda kazananlar belli oldu.

14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası, Stadyum Satranç Salonu'nda gerçekleştirildi. Zeka, strateji ve rekabet dolu 2 günün ardından kazananlar belli oldu. Turnuvayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, tüm sporcuların centilmence yarıştığını ve katılımcıları tebrik ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR