Eskişehir'deki flöre şampiyonası devam ediyor

Eskişehir'de, Türkiye Eskrim Federasyonunun 2021-2022 faaliyet takviminde yer alan flöre şampiyonasının ikinci gününde büyükler müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri alınarak yapılan turnuvanın ilk gününde dün Türkiye Yıldızlar 17 Yaş Altı Flöre Şampiyonası'nda 144 kız ve erkek sporcu mücadele etti.

Organizasyon kapsamında ikinci ve son günde Türkiye Büyükler Flöre Şampiyonası'na geçildi. Birçok ilden 96'sı erkek, 65'i kadın 161 sporcu, kazanacakları puanlara göre milli takımda yer alma hakkını elde edecek.

Müsabakaların ardından şampiyonalarda başarılı olan sporcular için ödül töreni düzenlenecek.