Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay'dan Kurumsal Bronz Madalya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay'dan Kurumsal Bronz Madalya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay\'dan Kurumsal Bronz Madalya aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Kan Hizmetleri, gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara verilen Kurumsal Bronz Madalya'ya Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü layık gördü. 500-1000 ünite arasında kan bağışı desteği sağlayanlara verilen ödül, müdürlüğün toplumsal sorumluluk katkısını gösterdi.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri tarafından, gönüllü kan bağışına katkı sunan kurumlara verilen Kurumsal Bronz Madalya'ya Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de layık görüldü.

500 ile bin ünite arasında kan bağışına destek sağlayan kurumlara takdim edilen bu anlamlı ödül, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün gönüllü kan bağışına sunduğu katkının ve toplumsal sorumluluk anlayışının önemli bir göstergesi oldu. Bu kapsamda Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Ceyda Topaloğlu Dölek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "İyiliği çoğaltan, hayat kurtaran kan bağışlarına destek veren tüm personelimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
EskişehirGençlikKızılaySağlıkGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
10:36
İstanbul’u sağanak vurdu Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı
10:29
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:51:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kızılay'dan Kurumsal Bronz Madalya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei