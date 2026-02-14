Eskişehir GK 8 Madalya Kazandı

Eskişehir GK Şampiyonlar Spor Kulübü'nün sporcuları, Ankara'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı.
Taha Akgül Spor Salonu'ndaki organizasyona katılan Eskişehir GK Şampiyonlar Spor Kulübü'nün sporcuları 4 altın, 2 gümüş, 2 de bronz madalya elde etti.
Kulübün antrenörü Gülsena Karakuyulu Ertunç da "18 yaş ve üzeri serbest stil ferdi kadınlar" kategorisinde elde ettiği altın madalyayla 20'nci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
