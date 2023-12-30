 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

17 yaşındaki Mücahit Sait Özkan, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Kick Boks Gençler İl Birinciliği'nde şampiyon oldu. Elde ettiği başarıyla Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Özkan, hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi.

Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan, Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı
30.12.2023 - 11:52,
Abone Ol

Eskişehir kick boks şampiyonu olarak, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 17 yaşındaki Mücahit Sait Özkan, hedefini Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi.

Okul Sporları Kick Boks Gençler İl Birinciliği 27-28 Aralık tarihlerinde Gökmeydan Spor Salonu'nda düzenlendi. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada sporcular il şampiyonluğu için ringe çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran 17 yaşındaki Mücahit Sait Özkan, il şampiyonluğuna ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği başarı ile 4-5 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan genç sporcu, hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi. Şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Özkan, "Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Milli takım antrenörü hocam Nuri Bayrak'ın talebesi olmaktan gurur duyuyorum. Şehrimi ve okulumu Şubat ayında en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Beni destekleyen aileme, hocalarıma ve antrenörüme teşekkür ediyorum, Türkiye şampiyonu olmak istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Kick Boks, Türkiye, Aralık, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika


12:20
Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:19
Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:17
Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:09
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39
Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35
Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi? Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05
Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu

Son Dakika
12:20 Turkcell Süper Kupa Maçı Suudi Arabistan'da İptal Edildi
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
10:39 Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı
10:35 Ahmet Çakar'dan kulüp başkanlarına tepki: Maçtan önce Atatürk neden aklınıza gelmedi?
10:05 Ajda Pekkan, sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu
09:44 Sosyal medyada ağlayarak yardım isteyen genç kadının eski erkek arkadaşı gözaltına alındı
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 12:37:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Kick Boks Şampiyonu Mücahit Sait Özkan, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement