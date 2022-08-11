Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı - Son Dakika
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Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı

11.08.2022 22:33
Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nda, kazanan takım Çayyolu Briç Spor Kulübü oldu.

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nda, kazanan takım Çayyolu Briç Spor Kulübü oldu.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleşen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası sona erdi. 6 gündür devam eden müsabakalar sonucunda, ilk üç ekip kesinleşti. Birinci ilan edilen takım Çayyolu Briç Spor Kulübü Derneği, ikinci İncirli Spor Kulübü Derneği ve üçüncü ise İstanbul Briç Merkezi Spor Kulübü Derneği oldu. Derecelerin belli olduğu Briç Şampiyonası, düzenlenen kupa töreninin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Anıl Gül, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kulüplerarası Briç Şampiyonası'nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı - Son Dakika
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