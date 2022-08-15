Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muay Tai müsabakalarına Eskişehirli dövüşçüler yoğun ilgi gösterdi. 30 Ağustos Zafer Kupası Müsabakası, Eskişehir Yeni Stadyum Ring Salonu'nda yapıldı. Katılım sağlayan ve dereceye giren sporcular tebrik edilerek belge ile ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika

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