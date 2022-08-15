30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi

15.08.2022 10:45
30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi

Eskişehir Yeni Stadyumu Ring Salonu'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları, Eskişehirli dövüşçüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

Eskişehir Yeni Stadyumu Ring Salonu'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları, Eskişehirli dövüşçüler tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Muay Tai müsabakalarına Eskişehirli dövüşçüler yoğun ilgi gösterdi. 30 Ağustos Zafer Kupası Müsabakası, Eskişehir Yeni Stadyum Ring Salonu'nda yapıldı. Katılım sağlayan ve dereceye giren sporcular tebrik edilerek belge ile ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 Ağustos Zafer Kupası Muay Tai müsabakaları gerçekleştirildi - Son Dakika

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