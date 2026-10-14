Eskişehirli genç sporcu İtalya'da K-1 +70 kg'da dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli genç sporcu İtalya'da K-1 +70 kg'da dünya üçüncüsü oldu

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Eskişehirli genç sporcu İtalya\'da K-1 +70 kg\'da dünya üçüncüsü oldu
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2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden genç sporcu, İtalya'da K-1 stili +70 kg kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti. Antrenörleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret eden sporcu, Kalın'ın tebrikini aldı ve başarılarının devamı dilendi.

2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Melek Ensağlam, kendi kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.

İtalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi ve Eskişehir'i Melek Ensağlam temsil etti. Ensağlam, K-1 stili +70 kg kategorisinde dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu Melek Ensağlam; antrenörleri, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Kick Boks Avrupa ve Dünya Şampiyonu Seda Duygu Aygün, İl Temsilcisi ve Teknik Direktör Aysun Aygün ile Profesyonel Şube Başkanı Erdin Aygün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. İl Müdürü Kalın, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıHasan KalınKick BoksEskişehirGençlikİtalyaDünyaSporSon Dakika

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