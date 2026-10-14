Eskişehirli genç sporcu İtalya\'da K-1 +70 kg\'da dünya üçüncüsü oldu

2026 Kick Boks Dünya Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Melek Ensağlam, kendi kategorisinde dünya üçüncülüğü elde etti.

İtalya'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi ve Eskişehir'i Melek Ensağlam temsil etti. Ensağlam, K-1 stili +70 kg kategorisinde dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Başarılı sporcu Melek Ensağlam; antrenörleri, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Kick Boks Avrupa ve Dünya Şampiyonu Seda Duygu Aygün, İl Temsilcisi ve Teknik Direktör Aysun Aygün ile Profesyonel Şube Başkanı Erdin Aygün ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı ziyaret etti. İl Müdürü Kalın, genç sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.