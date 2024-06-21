Eskişehirli Milli Sporcu Sümeyye Kılıç, Kick Boks Dünya Kupası'nı Kazandı

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Eskişehir'de yaşayan milli sporcu Doğan Kılıç'ın 15 yaşındaki kardeşi Sümeyye Kılıç, abisinin yolundan giderek başladığı kick boks kariyerinde ilk dünya kupasını kazanırken, gözünü milli takıma girip Avrupa arenalarında alabileceği uluslararası başarılara dikti.

Kick boksta aldığı başarılar ile ön plana çıkan milli sporcu Doğan Kılıç'ın 15 yaşındaki kardeşi Sümeyye Kılıç, 11 yaşında sporla tanıştı. Abisinin yolundan giderek kick boksa başlayan Sümeyye Kılıç, 15 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Turkish Open Dünya Kick Boks Kupası'nda çıktığı 5 maçta da galip gelerek dünya kupasının sahibi oldu. Bayan yıldız 55 kilogram kategorisinde Türkiye'den, İran'dan ve Lübnan'dan katılan sporcularla yaptığı müsabakalar sonucunda dünya kupasını kazanan Sümeyye Kılıç, temmuz ayında Konya'da yapılacak milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Kick Boks Milli Takım Antrenörü Seda Duygu Aygün ve abisi Doğan Kılıç ile yaptığı antrenmanlarla seçmelerden başarılı sonuç alarak milli formayla Avrupa arenalarında Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirten 15 yaşındaki Sümeyye Kılıç, "Milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, ilerleyen zamanlarda da profesyonele geçmek istiyorum" dedi.

"Milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Erken yaşta tanıştığı kick boksta kendisine profesyonel başarı hedefleri koyduğunu ve abisiyle milli takım seçmelerine hazırlandığını belirten Sümeyye Kılıç, "Kick boks ile 11 yaşımda abim sayesinde tanıştım. Abim beni bu spora teşvik etti. İlk önce evde bana lapa tutması ve sonrasında da salona yazdırmasıyla serüvenim başladı. En son katıldığım müsabaka İstanbul'da düzenlenen dünya kupasıydı. 5 maç yaparak şampiyon oldum. İranlı, Lübnanlı ve Türk sporcularla mücadele ettim. Bayan Yıldız 55 Kilogram Kicklight'ta yarıştım. Kilomda toplam 20 sporcu vardı. Şu anda milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, ilerleyen zamanlarda da profesyonele geçmek istiyorum. Abimle çalışmak beni çok geliştiriyor. Kendimle eşit ya da düşük seviyedeki sporculardansa benden çok yüksekte olanlarla, abimle antrenman yapmak beni çok ileriye taşıyor. Bu da çok güzel bir duygu. Yani abim ile kendimi geliştiriyorum, bunu anlatamam" dedi.

"Kardeşimin birebir antrenman partneri benim"

Kardeşi Sümeyye'nin erken yaşta aldığı başarılarının ardından önümüzdeki yıllarda daha büyük zaferlere rahatlıkla imza atabileceğini belirten milli sporcu Doğan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimle antrenman yaparken 5 dakika bile onu rahat bırakmıyorum. Hep gelişmesi için zorluyorum. En son yapılan dünya kupasında 5 galibiyet alarak dünya kupası şampiyonu oldu. Bu sene milli takıma hazırlıyoruz, girmesini de istiyoruz. Antrenörlerimiz Erdin Aygün ve Seda Duygu Aygün eşliğinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kardeşimin birebir antrenman partneri benim. Birbirimizi zorlayarak gelişimi sağlıyoruz. Günümüzde birçok genç kardeşimizin spora başlamasına öncülük ettim. Rol model olarak severek, izleyerek ve takip ederek bu spora başladılar. Sevdiler ve devam ediyorlar. Kick boksta her geçen geçen gün lisanslı sporcu sayısı artmakta. Bununla birlikte faaliyetler ve müsabakalar da çoğalıyor. Güzel bir rol model olduğumu ve sporculara teşvik anlamında güzel bir örnek olduğuma inanıyorum. Birçok genci kötü alışkanlıklardansa spora yazılmak konusunda teşvik ettiğimi düşünüyorum. Ben anneme diyorum ki, bir ipte 2 cambaz oynamaz. Bir eve 2 milli sporcu çok. O da çok olmadığını söylüyor. İnşallah Sümeyye'yi de milli sporcu yapıp, milli takımda Avrupa ve dünya şampiyonluğunda göreceğiz. Kendisi beni de geçecek, daha büyük yerlerde dövüşecek. Çok küçük yaşta güzel başarılara imza attı. Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum." - ESKİŞEHİR