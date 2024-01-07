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Eskişehirspor, Ankara T.K.İ ile berabere kaldı - Son Dakika
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Eskişehirspor, Ankara T.K.İ ile berabere kaldı

Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ankara T.K.İ ile 2-2 berabere kaldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tribünden maçı izledi. Goller: Sergen Şakirler (dk. 39) Fatih Çakır (dk. 80) (Eskişehirspor), Emre Bayram (dk. 21) Oğuzhan Selen (dk. 60) (Ankara T.K.İ)

Eskişehirspor, Ankara T.K.İ ile berabere kaldı
07.01.2024 - 17:00,
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Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ankara T.K.İ ile 2-2 berabere kaldı. Ayrıca Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tribünden maçı izledi.

Hakemler: Bahadır İleri, Hakan Can Yılmaz, Ramazan Çiftçi

Eskişehirspor: İhsan Turgut Kirveli, Kaan Dorak, Hayrettin Cengiz, Beytullah Çamurlu, Serdar Sudun, İsmail Palta, Ferit Özler, Kerem Eryılmaz, Sezer Akyüz, Sergen Şakirler, Ercan Kuruçay

Yedekler: İlksen Kuttekin, Resul Karakoyun, Fatih Çakır, Doğukan Bülbül, Erdin Üzer, Hakkan Aydemir, Can Kılıç, Kaan Aşnaz, Barş Memiş, Hasan Alp Altınoluk

Ankara T.K.İ : Süleyman Yılmaz, Şevket Ayan, Rıfat Merzifonlu, Naci Yıldırımoğlu, Musatafa Kemal Küçük, Hamit Kırgın, Mükail Baydır, Cemal Deliktaş, Emre Bayram, Emrecan Görkem, Oğuzhan Selen

Yedekler: Berkay Yücesoy, Yavuz Ağbaş, Yusuf Bora, Furkan Uluyazı, Metehan Özden, Hüseyin Değer, Enes Aydemir, Emirhan Ünal, Metehan Cavit Yıldırım,Türkay Şengönül

Goller: Sergen Şakirler (dk. 39) Fatih Çakır (dk. 80) (Eskişehirspor), Emre Bayram (dk. 21) Oğuzhan Selen (dk. 60) (Ankara T.K.İ)

Sarı kartlar: Serrdar Sudun (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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