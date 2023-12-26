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Eskişehirspor, Levent Kartop ile anlaştı - Son Dakika
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Eskişehirspor, Levent Kartop ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Levent Kartop ile anlaşmaya vardı. Eskişehirspor, 44 yaşındaki Kartop ile yarın imza töreni düzenleyecek. Kartop, daha önce çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

Eskişehirspor, Levent Kartop ile anlaştı
26.12.2023 - 16:19,
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Levent Kartop ile anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor, geçtiğimiz gün teknik direktör İbrahim Baş ile yollarını ayırmıştı. Kırmızı-siyahlı kulübün yeni teknik adamı belli oldu. Eskişehirspor, 44 yaşındaki Levent Kartop ile anlaşma sağladı. Eskişehir ekibinin yeni teknik adam Levent Kartop için yarın saat 13.30'da Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde imza töreni düzenleyeceği öğrenildi.

Teknik adamlık kariyerine Denizlispor altyapı takımlarında başlayan Levent Kartop, Altınordu, Uşakspor, Diyarbekirspor, Tire 1922, 1922 Konya, Adıyaman FK, Kuşadasıspor ve son olarak Sivasspor'da görev yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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