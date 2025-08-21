Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Sincan Belediyesi Ankaraspor ile Karşılaşacak

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmelerinde Sincan Belediyesi Ankaraspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile İstanbul'da yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılım sağladığı kura çekimi sonucunda, TFF 3. Lig ekiplerinden birisi olan Eskişehirspor'un da rakibi belli oldu. Kırmızı şimşeklerin resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmelerinde rakibimiz Sincan Belediyesi Ankaraspor oldu. İlk tur maçları 2-3-4 Eylül tarihlerinde oynanacak. Takımımız 1'inci eleme turu müsabakasını deplasmanda oynayacak" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR