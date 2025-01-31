Esma Orhan Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
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Esma Orhan Türkiye 3'üncüsü Oldu

Esma Orhan Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Osmangazi Belediyespor'un sporcusu Esma Orhan, 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda karışık çiftler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarı elde etti.

31.01.2025 10:32  Güncelleme: 10:35
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Osmangazi Belediyespor Kulübü sporcusu Esma Orhan, Ankara'da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda karışık çiftler kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi. Dört gün süren şampiyonada, 600'e yakın sporcu yer aldı. Osmangazi Belediyespor Kulübü, sporcuların tecrübe kazanması adına şampiyonaya tamamı 13 yaş altı sporcular ile katıldı. Kendilerinden iki yaş büyük rakipleri ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Osmangazili badmintoncuların tamamı ana tabloya çıkma başarısı gösterdi. 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Esma Orhan ise Türkiye 3'üncüsü olarak büyük gurur yaşattı. Şampiyonada derece alan sporculara ödül olarak madalya, raket ve tüytop, dereceye giren ilk 3 kulübe ise kupa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Esma Orhan Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika

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