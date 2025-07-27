Esra Türkmen'den Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Esra Türkmen'den Altın Madalya

Esra Türkmen\'den Altın Madalya
27.07.2025 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALKÜ öğrencisi Esra Türkmen, Almanya'da 59,90 m atışıyla FISU 2025 Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Milli ciritçi Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik rekor atışıyla şampiyon olarak zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar ve dereceler elde etmeye devam ediyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve Milli ciritçi Esra Türkmen, Almanya'nın Bochum kentindeki Lohrheidestadion'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik nefes kesen atışıyla şampiyon olarak zirveye adını altın harflerle yazdırdı. Müsabakalarda Türkmen'in yanında olan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Bayraktar, başarıyı birlikte kutladılar.

YÖK Başkanı Erol Özvar şampiyonu kutladı

Tarihi başarının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Esra Türkmen'in başarısını sosyal medya hesaplarında paylaşarak kutladı. Başkan Özvar kutlama mesajında, "Üniversiteli gençlerimizin uluslararası alandaki başarıları gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda cirit atmada altın madalya kazanan ALKÜ öğrencimiz Esra Türkmen'i kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Rektör Türkdoğan'dan şampiyonluğa övgü

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'nün 10. yılında gelen bu şampiyonluğun hem gurur verici hem de azmin ve disiplinli eğitimin sonucu olduğunu dile getirdi. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda cirit atma branşında 59.90'lık derecesiyle kariyerinin en iyi performansını sergileyerek altın madalya kazandı. Üniversitemizin 10. yılında bizlere bu büyük gururu yaşatan sevgili Esra'yı, kıymetli antrenörünü, milli takım ekibini ve başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dekan Yardımcısı ve Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk ALKÜ'nün uluslararası başarı vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Esra Türkmen'in altın madalyası yalnızca bir spor başarısı değil; aynı zamanda ALKÜ'nün eğitimde, sporda ve bilimde dünya arenasındaki güçlü duruşunun da sembolü oldu. Bu tarihi zafer yeni nesil sporculara ilham, üniversiteye onur ve ülkemize umut kazandırdı. ALKÜ ailesi olarak Esra'mızla gurur duyuyoruz" dedi.

Esra Türkmen: "Hayatım boyunca bu anı hayal ettim"

ALKÜ'nün kuruluşunun 10. yılında tarihi bir başarıya imza atan Milli sporcu Türkmen, atışıyla izleyenleri de etkiledi. Rekor atışla kişisel en iyi derecesini de geliştiren Türkmen, büyük bir rekabetin yaşandığı finalde altın madalyaya uzanarak Türkiye'ye Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu kazandırmanın gururunu yaşadı. Lohrheidestadion Stadyumu'nda tribünleri dolduran binlerce izleyici, Esra Türkmen'in son atışıyla ayağa kalktı ve stadyum bir bayram yerine döndü. Zaferin hemen ardından gözyaşlarını tutamayan Esra Türkmen, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hayatım boyunca bu anı hayal ettim. Cirit elimdeydi, elimde sadece gücüm değil; ülkemin gururu da vardı. Attığımda hissettim; 'Altın geliyor!' dedim. Bu zaferi aileme, üniversiteme, antrenörlerime ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum" dedi.

En yakın rakibine 2,5 metre fark

Şampiyon Esra Türkmen, yarışmada gösterdiği performansla spor ve eğitimi camiasını da etkiledi. Türkmen'den sonra ikinci ABD'li sporcu Evelyn Louise Bliss oldu. Bliss 57,38 metrelik atışıyla Türkmen'in 2 metre 53 santim gerisinde kaldı. Yarışmada üçüncü olan Güney Afrika'dan Jana Van Schalkwyk 56,73 metre, dördüncü Japonya'dan Aoi Murakamı ise 56,28 metre atış yapabildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kenan Ahmet Türkdoğan, Alaaddin Keykubat, Almanya, Rektör, Alanya, Eğitim, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esra Türkmen'den Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
12:08
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor
Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 13:31:22. #7.11#
SON DAKİKA: Esra Türkmen'den Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.