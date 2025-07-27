Esra Türkmen\'den Altın Madalya

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi Milli ciritçi Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik rekor atışıyla şampiyon olarak zirveye adını altın harflerle yazdırdı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şampiyonluklar ve dereceler elde etmeye devam ediyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve Milli ciritçi Esra Türkmen, Almanya'nın Bochum kentindeki Lohrheidestadion'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik nefes kesen atışıyla şampiyon olarak zirveye adını altın harflerle yazdırdı. Müsabakalarda Türkmen'in yanında olan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Bayraktar, başarıyı birlikte kutladılar.

YÖK Başkanı Erol Özvar şampiyonu kutladı

Tarihi başarının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, Esra Türkmen'in başarısını sosyal medya hesaplarında paylaşarak kutladı. Başkan Özvar kutlama mesajında, "Üniversiteli gençlerimizin uluslararası alandaki başarıları gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda cirit atmada altın madalya kazanan ALKÜ öğrencimiz Esra Türkmen'i kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Rektör Türkdoğan'dan şampiyonluğa övgü

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ'nün 10. yılında gelen bu şampiyonluğun hem gurur verici hem de azmin ve disiplinli eğitimin sonucu olduğunu dile getirdi. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esra Türkmen, Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda cirit atma branşında 59.90'lık derecesiyle kariyerinin en iyi performansını sergileyerek altın madalya kazandı. Üniversitemizin 10. yılında bizlere bu büyük gururu yaşatan sevgili Esra'yı, kıymetli antrenörünü, milli takım ekibini ve başta Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dekan Yardımcısı ve Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işık Bayraktar olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu şampiyonluk ALKÜ'nün uluslararası başarı vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Esra Türkmen'in altın madalyası yalnızca bir spor başarısı değil; aynı zamanda ALKÜ'nün eğitimde, sporda ve bilimde dünya arenasındaki güçlü duruşunun da sembolü oldu. Bu tarihi zafer yeni nesil sporculara ilham, üniversiteye onur ve ülkemize umut kazandırdı. ALKÜ ailesi olarak Esra'mızla gurur duyuyoruz" dedi.

Esra Türkmen: "Hayatım boyunca bu anı hayal ettim"

ALKÜ'nün kuruluşunun 10. yılında tarihi bir başarıya imza atan Milli sporcu Türkmen, atışıyla izleyenleri de etkiledi. Rekor atışla kişisel en iyi derecesini de geliştiren Türkmen, büyük bir rekabetin yaşandığı finalde altın madalyaya uzanarak Türkiye'ye Üniversiteler Dünya Şampiyonluğu kazandırmanın gururunu yaşadı. Lohrheidestadion Stadyumu'nda tribünleri dolduran binlerce izleyici, Esra Türkmen'in son atışıyla ayağa kalktı ve stadyum bir bayram yerine döndü. Zaferin hemen ardından gözyaşlarını tutamayan Esra Türkmen, duygularını şöyle dile getirdi:

"Hayatım boyunca bu anı hayal ettim. Cirit elimdeydi, elimde sadece gücüm değil; ülkemin gururu da vardı. Attığımda hissettim; 'Altın geliyor!' dedim. Bu zaferi aileme, üniversiteme, antrenörlerime ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum" dedi.

En yakın rakibine 2,5 metre fark

Şampiyon Esra Türkmen, yarışmada gösterdiği performansla spor ve eğitimi camiasını da etkiledi. Türkmen'den sonra ikinci ABD'li sporcu Evelyn Louise Bliss oldu. Bliss 57,38 metrelik atışıyla Türkmen'in 2 metre 53 santim gerisinde kaldı. Yarışmada üçüncü olan Güney Afrika'dan Jana Van Schalkwyk 56,73 metre, dördüncü Japonya'dan Aoi Murakamı ise 56,28 metre atış yapabildi. - ANTALYA