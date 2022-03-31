Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

31.03.2022 21:56
Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olacağını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı camiada önemli deneyimler edindiğini kaydederek, "Kendimi bildim bileli ait olduğumu hissettiğim bu seçkin camianın bir parçası olarak kulübümüzün farklı kademelerinde, önemli sorumluluklar üstlenme şansı bulmuş bir Galatasaraylıyım. Bu sayede yıllar boyu gözlemlerde bulundum, deneyim biriktirdim. Kurumsal yapının işleyişini, kusur ve eksikleri, fırsat ve riskleri yakından görebilme imkanı elde ettim. Galatasaray'ın kudret ve itibarı geleceğe güven duymam için beni daima umutlandırırken, yıllar boyu tekrarlanan hataların sebeplerini de sorguladım." ifadelerini kullandı.

"Sosyal iklim özüne döndürülmediği sürece yalnız geçmişiyle övünen insanlara dönüşeceğimiz ortadadır"

Birçok hatanın plansızlık, bireysel hesaplar, masum heves ya da büyük hırslar sonucunda ortaya çıktığını iddia eden Hamamcıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilhassa son yıllarda manevi sermayesi aşınan, görüş ayrılıklarının gruplaşma seviyesine vardığı, başarı ve başarısızlığın ortak payda olma vasfını yitirdiği bir camiaya dönüşmekte olduğumuz inkar edilemez. Bu sosyal iklim özüne döndürülmediği sürece yalnız geçmişiyle övünen insanlara dönüşeceğimiz ortadadır. Kaybettiğimiz zamanı ya da israf ettiğimiz kaynağı geri getirmek mümkün olmasa da geleceği hep birlikte şekillendirme fırsatı bizlerin elinde. Bizi zor duruma düşüren nedenin kurucu felsefemizden aldığımız ilhamla; akılcılık, gerçekçilik ve fedakarlık üzerine kurulu, uzun vadeli bir strateji eksikliğinin olduğunu artık anlamalı ve harekete geçmeliyiz. Galatasaray'ı ilk ve tek haline getirmiş üstün özellikleri, kurucu değerlerimizi ve hiç eskimeyen başarı reçetemizi hatırlamalıyız. Amacımız ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak değil, kalıcı ve sürdürülebilir başarı için vizyon ve strateji ortaya koymak olmalıdır."

Her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, "Kulübümüz keyfi kararlar ya da güncel olaylar karşısında anlık tepkilerle yönetilemeyecek kadar büyüktür. Finanse edilemeyen ya da temeli sağlam atılmamış her başarının bizi yoldan çıkarttığını da hep birlikte gördük, öğrendik ve hatırlıyoruz. Bugün artık samimiyet, tutarlılık, ciddiyet olmadan asla yol katedemeyecek noktadayız. Feragat ve fedakarlıkla, her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduğumuzun farkındayız." ifadelerini kullandı.

"Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım"

Galatasaray'ın geleceğine güvenle ilerleyeceklerini kaydeden Hamamcıoğlu şunları aktardı:

"Pembe tablolar çizip ölçüsüz vaatler vererek, popülist söylemlere sarılarak, bize güvenenlerin umudunu kırarak uzun soluklu bir mücadeleye girilemez. Büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde daha büyük güçlüklerle karşılaşacağız, o yüzden birbirimize yakın durmalıyız. Ancak bu şekilde özlediğimiz başarılara imza atabilir ve Galatasaray'ımızı zirveye taşıyabiliriz.

İşte bu inançla beni hiç yalnız bırakmayan takım arkadaşlarımın katkısı ve emeği, siz kıymetli Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına adayım. İnandığım Galatasaraylılarla çıktığım bu yolda, kalbi sarı-kırmızı atan insanları gururlandırmak üzere Galatasaray'da geleceğe güvenle ilerleyeceğiz."

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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