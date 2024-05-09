TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da resmi ziyaret gerçekleştirirken başkent Havana'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Kurtulmuş ayrıca Küba Moleküler İmmünoloji Merkezi'ni de ziyaret ederek sağlık alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

09.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:34
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün akşam Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Küba arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konuları ele alınan ziyaretin ardından bugün de başkent Havana'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti, çelenk bıraktı.

HAVANA'DA TÜRK RÜZGARI

Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado eşliğinde, eski Havana olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Peurto Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na geldi.

"TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakarak, saygı duruşunda bulunan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TIP ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezini de ziyaret ederek sağlık alanındaki innovatif biyoteknolojik ilaçların üretimi ve çalışmalar hakkında bilim adamlarından bilgi aldı.

1994'te kurulan Küba Moleküler İmmünoloji Merkezinin, kanser araştırmaları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde çalışma yaptığı ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını pandemiyle mücadeleye kaydıran merkezin, Abdala isimli aşıyı bu merkezde geliştirdiği belirtildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'da Atatürk Anıtı\'nı ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mesko Aljovic: Devletin itibarını zedelemeyelim,Küba ya da mahçup olmayalım diyerek gitmiş..Yoksa günahı kadar sevmez Atatürk ü.. 13 5 Yanıtla
    ferhat eser: mesko ne iciyosunuz siz ya sayın kurtulmuş Atatürk anıtını değil kübaya ziyarette bulundu programa koymuşlar gidip ziyaret etmis anitkabire herzaman gidiyolar zaten ama yok sizin niyet başka eleştiri yapacaksınız ya bahane bitmiyor tabi 9 9 yavuz d: sevmek zorunda da degil zaten saygi duyulmasi yeterli artik su adami ilahlastirmayi birakin gerci sasirmiyorum okullarda bir nesile saygi durusu adi altinda secde ettirdiler 8 6 Bu Kim: ferhat güzel yorum yapiyorsun sanirim ayiksin şuan kardeşim 4 1 ferhat eser: Bu kim haksızlığa yalana ve iftiraya tahammülüm yok 1 1
  • Kaho Kroyf: bu siyasal İslamcı siyasetçiler Atatürk'ü sevmiyor olabilir ama saygı göstermeyi her yerde her zaman öğrenecekler çünkü Atatürk her yerde düşünce ve devrimleriyle karşılarına çıkacak 6 6 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Filistin kan ağlıyor herkes evini arabasını satıp İslami yardım kuruluşlarına bağışlasın parasını. Kuran kurslarına yardım etsin. Ezan inmesin bayrak dinmesin. 3 5 Yanıtla
  • Emrah Yılmaztürk: Filistin kan ağlıyor siz gidip Atatürk’ün anıtına ziyarete gidiyorsunuz. En büyük Türk Atatürk. Filistinde şehit olalım peygambere komşu olalım. 1 6 Yanıtla
    İbrahim ozturk: sen git neden duruyorsun 5 2

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