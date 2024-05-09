TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba\'da Atatürk Anıtı\'nı ziyaret etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün akşam Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Küba arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği alanlarının genişletilmesi konuları ele alınan ziyaretin ardından bugün de başkent Havana'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret etti, çelenk bıraktı.

HAVANA'DA TÜRK RÜZGARI

Kurtulmuş, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado eşliğinde, eski Havana olarak adlandırılan tarihi bölgedeki Peurto Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı'na geldi.

"TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bırakarak, saygı duruşunda bulunan Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TIP ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Küba Moleküler İmmünoloji Merkezini de ziyaret ederek sağlık alanındaki innovatif biyoteknolojik ilaçların üretimi ve çalışmalar hakkında bilim adamlarından bilgi aldı.

1994'te kurulan Küba Moleküler İmmünoloji Merkezinin, kanser araştırmaları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklar üzerinde çalışma yaptığı ifade edildi.

Kovid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını pandemiyle mücadeleye kaydıran merkezin, Abdala isimli aşıyı bu merkezde geliştirdiği belirtildi.