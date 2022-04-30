Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?" - Son Dakika
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Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?"

30.04.2022 12:25

- Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?" Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yaptığı çağrıda, "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?" dedi.

- Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a yaptığı çağrıda, "Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?" dedi.

Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu kürsüye bambaşka amaçla çıkmayı planlamıştım. 12 yaşında girdiğim bu Tevfik Fikret Salonu'nda bu kadar üzücü bir manzara ile karşılaşmadım. Boş sandıklar ve genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yok. Galatasaray bunu hak etmiyor. Genel kurul üyeleri olarak bunun altında kalmayacağız. Galatasaray'ın kenetlenerek bunu çözeceğinden yüzde yüz eminin. Son divan toplantımızda ve seçim süreci yaptığım konuşmalarda 3-4 tane ögeyi vurgulamıştım. Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu nezdinde bunu çok net görüyoruz. Samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim. Boş sandıklar, boş yönetim kurulu masası. Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil. Ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında kendisinin daveti üzerine, 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi 'prensipte olur' dedi. 'Yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirip, haber vereceğim' dedi. Şimdi soruyorum, hangi yönetim kurulu üyeleri bizim önermiş olduğumuz 21-28 Mayıs tarihi hayır dediler ki Burak Elmas bunu kabul edemedi. O arkadaşların buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım. Çünkü genel kurulunu kandırarak seçildiler. İşte bu geven eksikliğidir. Bunun hesabını genel kurul üyeleri olarak soracağız. Şu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım. Çok önemli bir tarihi gün yaşıyoruz. Galatasaray'da 1 adaylı seçim olmaz. Galatasaray demokrasisi adayların yarışıdır. Yarış rekabettir, husumet değildir. Bu önerilenler Galatasaray'daki tabloyu hala okuyamamışlardır, hala geçmiş ibrasızlıkları gündeme getiriyorlar. İbrasızlık iyi bir şey değil ama ibra etmeyenler kadar ibra etmeyenleri de sorgulamamız lazım. Buyurun ibra edilmeyenler buradalar. Neredeler, boş sandalyeler. Bundan herkesin ders çıkarması lazım" diye konuştu.

"Galatasaray tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır"

Seçimle ilgili olarak ise Hamamcıoğlu, "Seçim sürecine girmiştik. Bugün yapılacaktı. Harici müdahalelerle Galatasaray Genel Kurul iradesine ipotek konmuştur. Bunun başka tarzı yoktur. Altta yatan sebepler nedir? Acaba bu seçim süreci uzatılarak bir 3. veya başkan adaylar için mi hazırlık yapılıyor. Bu adayların önünü kesmek olmaz elbette. Ama bu adaylar şaibe altında kalacaktır. Bu çok net. Galatasaray tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır" şeklinde konuştu.

"Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a çağrıda bulan Eşref Hamamcıoğlu, "Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları, bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen burada kalmaya neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Dahilde ve hariçte ve taahhütünüz varsa bu taahhütleri bizle paylaşın, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getirir, sizi darda bırakmayız. Lütfen bunları bizle şeffaf olarak paylaşın. Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz? Bugün Galatasaray için dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu'ndan Burak Elmas'a: 'Kime ne söz verdiniz ve yerine getiremiyorsunuz?' - Son Dakika


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