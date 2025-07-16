Ethem Balcı, Erciyes 38\'e Kiralandı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ethem Balcı'yı Kayseri lezzetleri ile açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde transfer çalışmalarını sürüyor. Mavi-siyahlılar, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Ethem Balcı'yı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kurulan Kayseri lezzetleri sofrası ile transfer çekimi yapılan Ethem Balcı videosu büyük beğeni kazandı. Kayserili futbolcunun transferi için hazırlanan paylaşımda Kayseri'nin eşsiz lezzetlerine yer verilmesi dikkat çekti. Kurulan sofrada pastırmadan mantıya, yağlamadan Develi Cıvıklısı ve içli köfteye kadar şehrin unutulmaz lezzetleri yer aldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kayserispor forması giyen Ethem Balcı'nın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız yolda Kayseri'nin evladı, Develili hemşehrimiz Ethem Balcı yeniden takımımızda. Şehrimizin değerleri kalbinde, plakası sırtında. Ethem bu sezon şanlı formamız altında 38 numarayı giyecek" denildi. - KAYSERİ