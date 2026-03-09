Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı
09.03.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a son dakikalarda attığı gol sonrası gözyaşlarını tutamayan taraftarın görüntülerini eşi, ''Beni gelinlikle gördüğünde ağlamayan kocam, Fenerbahçe için böyle ağlıyor.'' notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a son dakikalarda attığı golle gelen galibiyet, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı. Maçı izleyen bir Fenerbahçe taraftarı ise golün ardından duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

EŞİ O ANLARI PAYLAŞTI

Taraftarın yaşadığı duygusal anları eşi sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu golün ardından büyük bir sevinç yaşayan taraftarın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Paylaşımda yer alan not ise kısa sürede dikkat çekti. Taraftarın eşi paylaşımına, "Beni gelinlikle gördüğünde ağlamayan kocam, Fenerbahçe için böyle ağlıyor." ifadelerini yazdı.

ETKİLEŞİM YAĞDI

Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı, taraftarın yaşadığı duygusal anlara yorum yaparken paylaşım futbolseverlerin ilgisini çekti.

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    GS li olarak çok üzüldüm ama daha çok ağlarsın böyle giderse 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı
İran’ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı İran'ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:45:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Etkileşim yağmuruna tutulan video: Beni gelinlikle gördüğünde böyle ağlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.