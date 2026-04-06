Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etnospor Forumu Antalya'da Yapıldı

06.04.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Osman Aşkın Bak, 8'inci Etnospor Forumunda uluslararası mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen 8'inci Dünya Etno spor Forum'unda birçok ülkeden mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ülkeler arasındaki gençlik ve spor alanlarındaki faaliyetlerin geliştirilmesi için istişare de bulunuldu.

Dünya Etnospor Birliğinin geleneksel sporların geleceğini şekillendirmek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla düzenlediği 8'inci Etnospor Forumu Antalya'da sona erdi. Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden üyelerin katılımıyla Antalya'da bir otelde yapılan 8'inci Etnospor Forumuna katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, iki gün süren forum boyunca konuk ülkelerin temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Bakan Bak, Etnospor Forumu sürecinde; İran Spor ve Gençlik Bakanı Ahmad Donyamali, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Myrzabossynov, Belarus Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Victor Lukashenko, Mali Gençlik ve Spor Bakanı Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, Rusya Spor Bakanı Mikhail Degtyarev, Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif Salih El-Bekri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Dairesi Başkanı Elif Güneş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'ın da yer aldığı görüşmelerde; ülkeler arasında gençlik ve spor alanında yapılabilecek iş birlikleri ile dostluk ilişkilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Antalya, Kültür, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:33:24. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.