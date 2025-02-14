ETÜ, Curling Şampiyonası'nda Çifte Kupa Kazandı - Son Dakika
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Spor

ETÜ, Curling Şampiyonası'nda Çifte Kupa Kazandı

ETÜ, Curling Şampiyonası\'nda Çifte Kupa Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası'nda kadın ve erkek takımlarıyla ödül aldı.

14.02.2025 17:20
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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası'nda çifte kupa kaldırdı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 11-13 Şubat tarihleri arasında Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda düzenlenen Türkiye Curling Şampiyonası'nda buza çıkan ETÜ Kadın Takımı, finalde Atatürk Üniversitesi'ni mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken Finalde yine Atatürk Üniversitesi ile karşılaşan Erkek Takımı ise kürsünün ikinci basamağında yer alarak gümüş madalya kazandı.

Final müsabakalarını yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sporcuları tebrik ederek: "Öğrencilerimiz her şampiyonadan kupa ve madalyalar ile dönüyor. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizler de programımız el verdiği sürece hem heyecanlarını hem de mutluluklarını paylaşmak üzere yanlarında olmaya çalışıyoruz. Ayrıca mevzu bahis kış sporları olunca şehrimizin iki üniversitesinin takımlarının zirveyi paylaşıyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Dün olduğu gibi bugün de iki kupa birden kazandık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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