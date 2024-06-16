EURO 2024: Belçika ile Slovakya arasında heyecanlı maç - Son Dakika
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EURO 2024: Belçika ile Slovakya arasında heyecanlı maç

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında yarın Belçika ile Slovakya karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Karşılaşma Frankfurt Arena'da oynanacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Belçika ile Slovakya arasında daha önce yapılan maçlarda Belçika 1 kez kazanırken 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Slovakya, bu maçı kazanması durumunda hem son 16 turuna yükselecek hem de tarihindeki ilk galibiyetini elde edecek.

16.06.2024 09:29
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ilk maçında yarın Belçika ile Slovakya karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak.

Uluslararası müsabakalarda 47 bin kişi kapasiteyle kapılarını açan Frankfurt Arena'da yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

Karşılaşmada Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR görevini üstlenecek.

Rekabette beraberlik ön plandı

Belçika ile Slovakya, daha önce 3 müsabakada karşı karşıya geldi.

İki takım arasında daha önce yapılan maçlarda Belçika 1 kez kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Belçika 4, Slovakya 3 kez fileleri havalandırdı.

Slovakya, yarınki maçta kazanması durumunda hem EURO 2024'te son 16 tur kapısını aralayacak hem de Belçika karşısında tarihindeki ilk galibiyeti alacak.

Belçika, elemelerde kaybetmedi

Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.

F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Belçika, 20 puanla namağlup ve lider olarak doğrudan EURO 2024'e katılma hakkı elde etti.

Slovakya'nın EURO 2024 yolu

İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile karşılaştı.

Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, Portekiz'in arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.

Muhtemel 11

Takımların yarınki müsabakaya şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Belçika: Casteels, Faes, Witsel, de Cuyper, Castagne, Mangala, Onana, Doku, Trossard, de Bruyne, Lukaku

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024: Belçika ile Slovakya arasında heyecanlı maç - Son Dakika

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