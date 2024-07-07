EURO 2024: Hollanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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EURO 2024: Hollanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçta Türkiye'nin golünü Samet Akaydin atarken, Hollanda'nın gollerini de Vrij ve Gakpo kaydetti.

07.07.2024 00:16
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- EURO 2024: Hollanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

BERLİN - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada A Milli Takım'ın ceza sahası dışı hafif sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Arda Güler topun başına geçti. Arda'nın yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

65. dakikada Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topu yay üzerinde önünde bulan Kenan Yıldız'ın bekletmeden çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Verbruggen'den döndü.

70. dakikada gelişen Hollanda atağında Depay'ın sol ceza sahası sol tarafında arka direğe ortasında Weghorst'un kafa vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çeldi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Depay, ceza sahası içindeki Schouten ile paslaştı. Depay'ın, Schouten'den aldığı pasla ceza alanına gönderdiği ortaya penaltı noktası yakınlarındaki de Vrij'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

76. dakikada Hollanda atağında sağ kanatta topla buluşan Dumfries'in yerden ceza sahasına ortasında arka direkte savunmada Mert Müldür'ün ters dokunuşu ağlara gitti. 2-1

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake (Van de Ven dk. 73), Schouten, Simons, Reijnders (Veerman dk. 73), Bergwijn (Weghorst dk. 46), Gakpo, Depay

Yedekler: Bijlow, Flekken, Geertruida, de Ligt, Wijnaldum, Frimpong, Blind, Malen, Brobbey, Zirkzee, Gravenberch

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 82), Samet Akaydin (Cenk Tosun dk. 82), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy dk. 89), Salih Özcan (Okay Yokuşlu dk. 77), Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 77), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Samet Akaydin (dk. 35) (Türkiye), de Vrij (dk. 70), Gakpo (dk. 76) (Hollanda)

Kırmızı kart: Bertuğ Yıldırım (dk.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: EURO 2024: Hollanda: 2 - Türkiye: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
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