EURO 2024 Son 16 Turunda Portekiz ile Slovenya Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

EURO 2024 Son 16 Turunda Portekiz ile Slovenya Karşılaşacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alırken, Slovenya'da ise Erik Janza cezalı durumda. Portekiz grup lideri olarak tur atladı, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü olarak son 16 turuna geldi. İki takım daha önce sadece bir kez karşılaştı ve Slovenya galip geldi. Müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

30.06.2024 11:03
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarın Portekiz ile Slovenya karşılaşacak.

Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.

Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa- Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.

Portekiz'de 5 futbolcu sınırda

Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.

Slovenya'da Janza cezalı

Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.

Turnuvada grup aşamasında iki sarı kart gören Janza, son 16 tur mücadelesini tribünden izleyecek. Janza'nın yokluğunda geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren Jure Balkovec'in oynaması bekleniyor.

Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Grup mücadeleleri

Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

Slovenya, ilk galibiyetini arayacak

Slovenya, Avrupa şampiyonalarındaki henüz galibiyetle tanışamadı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.

Orta Avrupa ülkesi, EURO 2024'te C Grubu'nu 3 beraberlikle tamamladı.

İki takım 1 kez karşılaştı

Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı.

İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

Muhtemel 11'ler

Takımların yarınki müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Son 16 Turunda Portekiz ile Slovenya Karşılaşacak - Son Dakika

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