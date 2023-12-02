Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri

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Türkiye'nin eleme grubunu lider bitirerek katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kuralar bu akşam çekiliyor. Saat 20:00'de başlayacak ve Türkiye'nin 2. torbadan gireceği kura töreni Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

EN İYİ 4 GRUP ÜÇÜNCÜSÜ DE ÜST TURA ÇIKACAK

Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024, 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle: