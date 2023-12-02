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Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri - Son Dakika

Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri

EURO 2024'te grup eşleşmelerinin belli olacağı kura töreni bu akşam 20.00'de turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'da düzenlenecek. Saat 20.00'de başlayacak kura çekimine Türkiye, 2. torbadan dahil olacak.

02.12.2023 - 08:49,  Güncelleme: 09:07
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Türkiye'nin eleme grubunu lider bitirerek katılmaya hak kazandığı EURO 2024'te kuralar bu akşam çekiliyor. Saat 20:00'de başlayacak ve Türkiye'nin 2. torbadan gireceği kura töreni Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

EN İYİ 4 GRUP ÜÇÜNCÜSÜ DE ÜST TURA ÇIKACAK

Bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

EURO 2024, 14 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

Torbalar şöyle:

A Milli Futbol Takımı, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuralar bu akşam çekiliyor! İşte Türkiye'nin EURO 2024'te muhtemel rakipleri - Son Dakika
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