EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti - Son Dakika
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EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri 11 milyar avroyu aştı. İngiltere, en değerli kadroya sahip takım olarak öne çıkarken, Türkiye ise 12. sırada yer aldı. Turnuvada en değerli futbolcular ise İngiltere'den Jude Bellingham ve Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.

12.06.2024 11:38
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların "tahmini" toplam piyasa değeri 11 milyar avroyu geçiyor.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

AA muhabirinin Transfermarkt verilerinden derlediği bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon avro oldu.

En değerlisi İngiltere

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.

Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.

En "mütevazı" kadro Romanya'da

EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.

Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı.

Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.

Türkiye, 12. sırada

A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.

İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon avroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon avroyla ilk basamakta yer aldı.

Piyasa değerleri

Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:

TakımPiyasa değeri (Avro)
1. İngiltere1.52 milyar
2. Fransa1.23 milyar
3. Portekiz1.05 milyar
4. İspanya965.5 milyon
5. Almanya851 milyon
6. Hollanda765 milyon
7. İtalya705.5 milyon
8. Belçika584.5 milyon
9. Danimarka415.5 milyon
10. Ukrayna379 milyon
11. Hırvatistan327.7 milyon
12. Türkiye324.1 milyon
13. Sırbistan313.4 milyon
14. İsviçre281.5 milyon
15. Avusturya237 milyon
16. Polonya210.3 milyon
17. İskoçya207.4 milyon
18. Çekya185.9 milyon
19. Macaristan165.45 milyon
20. Gürcistan161.05 milyon
21. Slovakya156.4 milyon
22. Slovenya141.55 milyon
23. Arnavutluk111.6 milyon
24. Romanya92.13 milyon

En değerli futbolcular Bellingham ve Mbappe

Turnuvada forma giyecek futbolcular arasında en değerli piyasa değerine sahip futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.

İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle rakiplerini geride bırakarap zirveyi paylaştı. Bu oyuncuları, 150 milyon avro değeriyle İngiliz Phil Foden izledi.

Piyasa değeri 100 milyon avro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.

Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu şöyle:

FutbolcuÜlkesiDeğeri (Milyon avro)
1- Jude Bellinghamİngiltere180
- Kylian MbappeFransa180
3- Phil Fodenİngiltere150
4- Bukayo Sakaİngiltere140
5- Florian WirtzAlmanya130
6- Declan Riceİngiltere120
- Jamal MusialaAlmanya120
- Rodriİspanya120
9. Eduardo CamavingaFransa100
- Harry Kaneİngiltere100
- Aurelien TchouameniFransa100

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti - Son Dakika
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