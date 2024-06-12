EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların tahmini piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek futbolcuların "tahmini" toplam piyasa değeri 11 milyar avroyu geçiyor.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.

AA muhabirinin Transfermarkt verilerinden derlediği bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon avro oldu.

En değerlisi İngiltere

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.

Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.

En "mütevazı" kadro Romanya'da

EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.

Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı.

Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.

Türkiye, 12. sırada

A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.

Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.

İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon avroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.

Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon avroyla ilk basamakta yer aldı.

Piyasa değerleri

Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle: