EuroBasket 2025 Finali Coşkuyla İzlenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

EuroBasket 2025 Finali Coşkuyla İzlenildi

EuroBasket 2025 Finali Coşkuyla İzlenildi
14.09.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana ve çevre illerde dev ekranlarda EuroBasket 2025 finali heyecanla izlendi, Türkiye ikinci oldu.

Adana ve çevre illerde Türkiye- Almanya 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final maçı kurulan dev ekranlardan izlendi.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Gençlik Meydanı'nda toplandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, bayraklar ve tezahüratlarla millilere maç boyu destek verdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın finalde rakibine 83-88 yenilerek ikinci olmasının ardından vatandaşlar üzüntü yaşadı.

Mersin

Mersin'de de Yenişehir ilçesindeki sahil bandında 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali için dev ekran kuruldu.

Çok sayıda vatandaş, milli takıma destek adına alanda bir araya geldi.

Maçı takip edenler, müsabaka boyunca bayraklar sallayıp tezahüratta bulundu.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Kültür ve Sanat Çarşısı'nda toplandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı heyecan içerisinde takip eden vatandaşlar, bayraklarla millilere maç boyu destek verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de milli takımı desteklemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen vatandaşlar, ay yıldızlı ekibe maç boyunca destek verdi.

Kaynak: AA

Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Etkinlik, Almanya, adana, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroBasket 2025 Finali Coşkuyla İzlenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti
Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer’in son anları kamerada Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Kızılırmak’a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
Galatasaray’ın ’’Maaşında indirime git’’ teklifine yıldız futbolcudan ret Galatasaray'ın ''Maaşında indirime git'' teklifine yıldız futbolcudan ret

22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 23:19:31. #7.13#
SON DAKİKA: EuroBasket 2025 Finali Coşkuyla İzlenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.