EuroBasket 2025 için geri sayım başladı - Son Dakika
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EuroBasket 2025 için geri sayım başladı

27.07.2025 15:59
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EuroBasket 2025, 27 Ağustos - 14 Eylül'de 4 ülkede düzenlenecek. Türkiye A Grubu'nda yarışacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2025 için geri sayım başladı.

FIBA EuroBasket 2025, 27 Ağustos - 14 Eylül 2025 tarihleri arasında Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Kıbrıs Rum Kesimi (Limassol) ve Polonya'nın (Katowice) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turnuvada 24 takım, 4 farklı ülkede gruplarda mücadele edecek. Grup aşamasını ilk 4 dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalacak. Final aşamasının 6 Eylül'den itibaren yine Riga'da, oynanacağı organizasyonun şampiyonu ise 14 Eylül'de belli olacak.

Türkiye, A Grubu'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'nda yer alacak ve tüm maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Riga Arena'da oynayacak. Türkiye'nin grupta ev sahibi Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

27 Ağustos: Letonya - Türkiye

29 Ağustos: Türkiye - Çekya

30 Ağustos: Türkiye - Portekiz

1 Eylül: Estonya - Türkiye

3 Eylül: Türkiye - Sırbistan

Millilerin, FIBA EuroBasket için açıklanan geniş kadrosu şu şekilde:

Ercan Osmani (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Shane Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş), Yiğit Arslan (Beşiktaş), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Alperen Şengün (Houston Rockets), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Onuralp Bitim (Bayern Münih), Cedi Osman (Panathinaikos), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

EuroBasket'e ilk olarak 1949 yılında katılan A Milli Takım'ın en iyi derecesi ise 2001 yılında İstanbul'da elde edilen gümüş madalya oldu. Son olarak 2022 yılında turnuvaya katılan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Fransa'ya 87-86'lik skorla mağlup olmuştu.

Turnuvanın en başarılı ülkesi 14 kez mutlu sona ulaşan Sovyetler Birliği olurken, 2022 yılında düzenlenen son şampiyonayı ise İspanya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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