Euroleague 2024-2025 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Euroleague 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Euroleague 2024-2025 Sezonu Başlıyor

THY Euroleague'de 2024-2025 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi A. Efes ve Fenerbahçe temsil edecek.

02.10.2024 10:57
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THY Euroleague'de 2024-2025 sezonu yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa'nın en iyi basketbol takımlarının mücadele ettiği Euroleague, yarın start alacak. Tek grupta toplam 18 takımın mücadele edeceği ligde Türkiye'yi A. Efes ile Fenerbahçe temsil edecek. 2024-2025 sezonunda Valencia Basket'in yerine Eurocup şampiyonu Paris Basketball yer alacak.

Euroleague'de normal sezon 11 Nisan 2025'te tamamlanacak. 34 hafta sürecek normal sezonu ilk 6 sırada bitiren ekipler doğrudan play-off'larda mücadele edecek. Son iki takım ise 7, 8, 9 ve 10. sıradaki takımlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Tek maç üzerinden oynanacak play-in turu, 15-18 Nisan 2025 tarihlerinde, play-off aşaması ise 22 Nisan-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

2024-2025 sezonu Final-Four organizasyonu 23-25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kupa, Türkiye'ye 3 kez geldi

Euroleague'de bugüne kadar iki Türk takımı şampiyonluğa ulaştı. A. Efes, 2021 ve 2022 yıllarında üst üste şampiyonluklar yaşadı. Fenerbahçe ise 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Final-Four'da şampiyon oldu.

En çok İspanya ve Fransa'dan

Bu sezon da 9 ülkeden takımlar mücadele edecek. Türkiye'den Efes ve Fenerbahçe'nin dışında turnuvada, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Fransa'dan Asvel Lyon-Villeurbanne, Monaco ve Paris Basketball, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos, Almanya'dan Bayern Munih ve Alba Berlin, Sırbistan'dan Kızılyıldız ile Partizan, İtalya'dan Olimpia Milano ve Virtus Bologna, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Litvanya'dan Zalgiris Kaunas yer alıyor.

Kupa tarihçesi

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı ismiyle oynandı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak Suproleague ve Euroleague adıyla oynandı. Daha sonra 2001-2002 sezonundan itibaren Euroeleague yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başlandı.

Son kazanan Panathinaikos

Euroleague'de geçtiğimiz sezonu Yunan temsilcisi Panathinaikos şampiyon olarak tamamladı. Almanya'da düzenlenen Final-Four finalinde İspanyol ekibi Real Madrid'i 95-80'lik skorla mağlup eden Panathinaikos, mutlu sona ulaştı.

En çok kazanan Real Madrid

Çeşitli isimlerle devam eden organizasyonda 22 farklı takım zafere ulaştı. Turnuvanın ilk şampiyonu ASK Riga oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 11 kez ile en çok şampiyon olan takım konumunda bulunuyor. Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldıktan sonra diğer şampiyonluklarını 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023 yıllarında elde etti. Madrid'i Rus ekibi CSKA Moskova 8 şampiyonlukla takip ederken, Yunanistan'dan Panathinaikos'un da 7 şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı başantrenör Zeljko Obradovic

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague tarihinde en çok kupayı kazanan başantrenör olarak dikkat çekiyor. Sırp antrenör, kariyerinde 9 şampiyonluk yaşadı. 2017 yılında Fenerbahçe'yi de şampiyon yapan Obradovic, ilk şampiyonluğunu 1992 yılında Partizan ile kazandı. Deneyimli antrenör, 5 kez Panathinaikos ile, 1'er kez de Joventut Badalona ve Real Madrid ile kupayı aldı. Zeljko Obradovic'in ardından Ettore Messina'nın 4, Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın da 3 şampiyonluğu bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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