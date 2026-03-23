EuroLeague'de Çift Maç Haftası Başlıyor

23.03.2026 11:07
Basketbol Avrupa Ligi'nde 33. hafta yarın başlıyor, Fenerbahçe ve Anadolu Efes önemli maçlar oynayacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları yarın ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle yarın TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde yarın TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 33 ve 34. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

33. hafta

Yarın:

20.30 Maccabi Rapyd (İsrail)-Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Partizan (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

25 Mart Çarşamba:

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa) karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.

34. hafta

26 Mart Perşembe:

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Maccabi Rapyd (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

27 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
Fatih’te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanlar böyle kurtarıldı
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
11:38
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
10:09
TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun iade davasında karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
