Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten şaşırtan hamle! Evlenmeleri bekleniyordu - Son Dakika
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Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten şaşırtan hamle! Evlenmeleri bekleniyordu

22.12.2022 18:58

Evlilik yolunda olduğu konuşulan milli voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı. Evlilik teklifi alan Güneş'in bu hamlesi şaşırttı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medyada gündemden düşmüyor. Tokyo Olimpiyatları'nda büyük bir kitle yakalayan Güneş'in şimdilerde 2,3 milyon takipçisi var.

Evlilik bekleniyordu! Zehra Güneş ve sevgilisinden şaşırtan hamle

1,5 YILLIK İLİŞKİ

Eren Dişli ile yaklaşık 1,5 yıldır ilişki yaşayan Güneş'in evlilik yoluna girmesi beklenirken şaşırtan bir hamle geldi. İkili, sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları kaldırdı.

Evlilik bekleniyordu! Zehra Güneş ve sevgilisinden şaşırtan hamle

EZELİ RAKİBİN DERNEK BAŞKANI

Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Eren Dişli vesilesiyle Zehra Güneş'in Fenerbahçe forması giyme ihtimali de konuşuluyordu. Ancak evlilik ve transfer şimdilik zor gözüküyor.

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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten şaşırtan hamle! Evlenmeleri bekleniyordu - Son Dakika
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