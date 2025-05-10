Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı - Son Dakika
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Spor

Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı

Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor\'u gelecek sezon için uyardı

Spor yorumcusu Evren Turhan, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u uyararak ''Galatasaray ile böyle yarışamazsın. Büyük takımlardan ricam lütfen Galatasaray ile yarışabilecek bir kadro kurun. Kaliteli kadrolar olsun yoksa böyle giderse 10 yıl daha Galatasaray şampiyon olur'' dedi.

10.05.2025 23:35
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Evren Turhan, Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini Ekol Sports YouTube kanalında değerlendirdi.

Sarı-kırmızılıların oyuncu kalitesinden bahseden Evren Turhan, '' Galatasaray'ın çok kaliteli ayakları var. Kötü olduğunda da Osimhen çıkıyor, bitiriyor. Bir gün Barış Alper bitiriyor, diğer gün Yunus Akgün bitiriyor. Bugün Morata çıktı bitirdi.'' dedi.

''10 SENE DAHA ŞAMPİYON OLUR''

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u iyi kadro kurmaları konusunda uyaran Evren Turhan, ''Gelecek sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da iyi kadro kurmaları lazım. Galatasaray ile böyle yarışamazsın. Büyük takımlardan ricam lütfen Galatasaray ile yarışabilecek bir kadro kurun. Kaliteli kadrolar olsun yoksa böyle giderse 10 yıl daha Galatasaray şampiyon olur. Her hafta Galatasaray yenilsin diye böyle beklersin. Fark çok açıldı.'' yorumunda bulundu.

Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mustafa Görmüş:
    bu hükümetle 20 yılda şampiyon olur merak etmeyin 8 244 Yanıtla
    Göztepeli:
    hükümete ve mhpye en yakın açık ara fbdir. sürekli ziyaretlerini yapan devamlı onlara çıkan da koc. fb yönetim kurulu listesine bak ya siyasi parti liderlerinin akrabaları ya yakınlığı olan kişiler. son trt yayınında koc: "Birileri Cumhurbaşkanımızla yakınlığımızdan rahatsız oluyor" 108 1
    İBRAHİM DALKILIÇ:
    Ne kullanıyorsun bu mesajı yazarken merak ediyorum :) 78 2
    6490203:
    hükümetle alakası yok Trump başkan oldukça birde eriklerin ilk hasadı mart ayında yapıldığı sürece şampion Galatasaray 67 2
    bedir arslan:
    hükümetle ne alakası var 21 1
  • vv04042211:
    hakemle olur 16 164 Yanıtla
  • Muhammedd:
    fbliler gnah biriktirmeye devam ediyor :D Kayseri 9 eksik gelmiş cocukları yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki,,, MUHTACLAR bi KULUN sadece parası var diye elpence olmuşlar ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR... :)) yalanl@, ifitirayl@ türlü hilelerle başarı kazanma çabası sonuçsuz kalmaya devam edecek, ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :) 122 1 Yanıtla
  • esat turan:
    Güçlü kadro kurun derken futbolcu olarak mı yoksa siyasi kadro olarak mı dedi tam olarak anlayamadım da 5 105 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya bi git, Osimhen sürpriz şekilde kadro dışı kalsa gelirmiydi hiç, adam 40 gol attı ve takımı şampiyon yaptı. 72 18 Yanıtla
  • ajlan52:
    Hakem dediniz, yabancı var getirdiniz, kendi maçınızda yabancı hakem istediniz, evire çevire her koşulda varınızla , marınızla, yabancınızla, her ay kapısına gidip el pençe durduğunuz siyasi partilerinizle düm düz geçip alnımızın akıyla ?????????? 65 1 Yanıtla
  • cengiz esmer:
    kadro kaliteli değil sadece Okan ağır antremanlar yaptırıyor ve takımda forma kapma rekabet ortamı yarattı oyuncular sahada ölümüne oynuyor fenerbahçeli oyuncular ölümüne hiç bir maçta oynamadı oynadığı rangers maçını hatırlayalım ayrıca Okan’ın kullandığı hakem destekli futbolun hilelerinide unutmayalım Okan’ın hakemlere yutturduğu hakemlerin yanlış kararlarına bakarsak şu an fener lider olmalıydı 9 49 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    he sen hakemle olur derken GS takip geçiyor. 43 5 Yanıtla
  • Resul Bey:
    Galatasaray bu lige en az 3 gömlek fazladır. Bazıları hakem makem saçmalıyor gördük yabancıları, yabancı VAR' ları ve ona rağmen yenen hakları da.. Bunu pek çok rakip hoca bile itiraf ederken bazı aymaz yandaş tipler çamur atadursun adam haklı Bayern gibi üst üste 11 sezon şampiyon olursak zorunuza gitmesin hamsi ve kuşlar.. Destur çekin ağanıza! 39 1 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    Fetö ile olur evet 2 33 Yanıtla
  • cengiz esmer:
    torierra gitsin gs dağılır 15 18 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    Evet tffden bir kaç transfer şart. 2 21 Yanıtla
  • Asil280721&:
    boş konuşma evren osimen piyangosu vurmasaydı bugün şampiyonluktan bahsedebilirmiydin 3 4 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Mustafa sana ne yedirdiler 5 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    saplayan saplayana 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    Türk hakemleri varsa şampiyon Galatasaray olur 0 3 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Feto saray bu hukumet oldugu sürece her yil sampiyon olur 1 1 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    bu cino amigosunu dönen dolapları anlatsın 0 2 Yanıtla
  • Ozgur Aksoyej:
    adil bir ligde zor ! Avrupa örnek ne oldu Türkiye'de uçan kaçan takım köy takımlarına kaybetti. Türkiye de şov yaptığını sanıyorsun evet her türlü tiyatro olan bir şov! 0 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Galatasaray bu sezon şampiyon olduysa osimene borçlu icardi sakatlandı osimen alınmamış olsaydı çok zorlanırdı adam tek başına şampiyon yaptı takımı Ali koç dediği gibi osimen gibisi ancak 40 yılda bir gelir aynen öyle. 1 0 Yanıtla
  • murat4ela:
    bence hakem satın alasalar daha iyi olur evren ürek 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Evren Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u gelecek sezon için uyardı - Son Dakika
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