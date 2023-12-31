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EY Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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EY Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor

EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Sivasspor, 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Maç, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

EY Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor
31.12.2023 - 12:26,
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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

EY Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftada oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı. Yarın izin yapacak Sivasspor 2 Ocak Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile EY Sivasspor arasında oynanacak olan maç, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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