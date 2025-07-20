18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), Kuzey Makedonya'da başladı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre EYOF'un açılış töreni, başkent Üsküp'teki Jane Sandanski Spor Merkezi'ndeki düzenlendi.
Törende, Türkiye kafilesi adına ay-yıldızlı bayrağı, voleybol milli takımı kaptanı Ceylin Kuyan ile basketbol milli takımı kaptanı Ömer Kutluay taşıdı.
Son Dakika › Spor › EYOF 2023 Kuzey Makedonya'da Başladı - Son Dakika
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