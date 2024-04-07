Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi - Son Dakika
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Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

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TFF 1. Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, sahasında Altay'ı 4-1 mağlup etti ve bu sonuçla bitime 5 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

07.04.2024 17:49  Güncelleme: 18:55
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1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

MAÇTA GOLLER ART ARDA GELDİ

Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

TARİHİNDE İLK KEZ

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi

ARDA TURA'IN TAKIMI SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Kariyerinde ilk teknik direktörlük heyecanını Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, ilk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı.

"BAŞKANIM BANA ÇOK GÜVENDİ"

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.

"BİRLİKTE AVRUPA KUPASI KALDIRACAĞIZ"

İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız." sözlerini sarf etti.

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi
Eyüpspor, 1. Lig\'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig\'e çıkmayı garantiledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: ts gese ve aqücü kulüpler yerine bu ligde alttan gelen emekçi takımlar olmalı hosgeldin eyüp hosgeldin istanbul Takımı 16 18 Yanıtla
  • Murat Taşkın: Super ligde de iyi is yapar bu takım yazin kenara 9 11 Yanıtla
  • M Ak: Helal olsun Ardaya.. gerçi eyüpspor şuan ki kadro ile aşağı yukarı bir süper lig takımı ama yine de helal olsun 7 12 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Taraftari olmayan takım cıktı maalesef 3 3 Yanıtla

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