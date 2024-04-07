Eyüpspor, 1. Lig\'in bitimine 5 hafta kala Süper Lig\'e çıkmayı garantiledi

1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.
Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Kariyerinde ilk teknik direktörlük heyecanını Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, ilk takımında şampiyonluk sevinci yaşadı.
Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Her zaman başkanım bana çok güvendi. NBA'de şampiyon olunca kulüp sahipleri kupayı kaldırıyor. En çok hak eden o. Her şey için teşekkür ediyorum." dedi.
İstanbul ekibinin başkanı Murat Özkaya ise, "Siz Türkiye'de yeni bir hocanın gelişini görüyorsunuz. Dünya üzerinde bizim gururumuz olacak. Ben, kulübüm ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ondan bir istediğim daha var, Dünya Kupası'nı kaldırmasını istiyorum. Biz birlikte Avrupa Kupası kaldıracağız." sözlerini sarf etti.
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Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar sahaya girerek coşkuyu doyasıya yaşadı.
TFF 3. Lig'in 27. haftasında Aliağaspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki maç golsüz berabere sonuçlandı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler de tam kadro yer aldı. Maç bu akşam 21:30'da başlayacak.
Fenerbahçe U19 Takımı, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya geldi. U19 takımı, İstanbul'dan özel uçakla Şanlıurfa'ya ulaştı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor ile Erzincanspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. İki takımın golünü de Mehmet Küçükdurmuş ve Ziya Alkurt attı.
3. Lig 3. grupta oynanan maçta Bayburt Özel İdare Spor ile Karaköprü Belediyespor golsüz berabere kaldı. Bayburt Özel İdare Spor, lig lideri Karaköprü Belediyespor karşısında alınan 0-0'lık beraberlikle 1 puana razı oldu ve ligdeki puanını 19'a çıkardı. Bayburt Özel İdare Spor, ligde kalma umudunu son 3 maça taşıdı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçını kazanan takım, 3 gün izin sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda Caner Osmanpaşa da takımla birlikte çalıştı.
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