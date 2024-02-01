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Eyüpspor Asbaşkanı: Erencan Yardımcı için teklifler var - Son Dakika
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Eyüpspor Asbaşkanı: Erencan Yardımcı için teklifler var

Eyüpspor Asbaşkanı: Erencan Yardımcı için teklifler var

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı için hem Avrupa hem Türkiye'den teklifler olduğunu açıkladı. Kulaksız, sezon sonu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini söyledi.

01.02.2024 19:34  Güncelleme: 19:35
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Erencan Yardımcı için hem Avrupa hem Türkiye'den tekliflerin olduğunu belirterek, sezon sonu için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlediklerini açıkladı.

Kulaksız, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'den 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü durumu hakkında bilgi aldı. Erencan bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak. Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon Euro. 4 sene önce 400.000 Euro'ya transfer ettiğimiz de bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eyüpspor Asbaşkanı: Erencan Yardımcı için teklifler var - Son Dakika
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