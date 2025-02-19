Eyüpspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 25'inci haftasında 21 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Eyüp Stadı'nda teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Eyüpspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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