Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı - Son Dakika
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Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı

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Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Eyüpspor'da sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo sakatlandı. Bu isimlerle birlikte sakat sayısının 5 yükseldiği Arda Turan'ın takımında cezalı futbolcularla birlikte 9 oyuncu sarı-kırmızılılara karşı forma giyemeyecek.

29.11.2024 17:57
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da 3 futbolcu cezası sebebiyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Turan'ın takım, zorlu mücadele öncesinde 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

UMUT VE VEZO SAKATLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi. İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama;

"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SAKAT SAYISI 5'E ÇIKTI

Umut Meraş ve Ruben Vezo ile birlikte Eyüpspor'daki sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi. Midtsjö, Recep Niyaz ve Chatzigiovanis de sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak. Öte yandan takımda düşünülmeyen ve sözleşmesi feshedilecek olan Jonjo Shelvey de maç kadrosunda olmayacak.

3 FUTBOLCUSU DA CEZALI

Eyüpspor'un geçen hafta Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ve 2-1 yendiği müsabakada sarı kart gören futbolcuları Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, cezalı duruma düştü. Takımın 3 yıldızı da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.

Eyüpspor\'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı

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Son Dakika Spor Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muhammedd:
    Eyüp en golcü faydalı döneminde sözleşmesi devam ederken Umut Nayir'i FB'ye bedava verdi. Sonra FB Konya'ya 400 bin euroya sattı gözüküyor markette... Burada ne yapmak nereye varılmak istenmiştir???? :))))))) Yapı açıklasın bunu bize :))) 72 2 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Şikesporlular bu tür işleri biliyor herkesi kendileri gibi sanıyor tabii :D haramyediler 10 yıl daha şampiyonluk göremezler :) GS başarılarını izlerken inlmeye ağlamaya kudurmaya devam edeceksiniz :)))) 41 6 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    Helali hoş olsun Arda Turan . tıpkı Volkan demirel tıpkı Alex gibi. onlar yapican bişey yok GS yapinca aaaa satıldı. hade lan ordan 37 5 Yanıtla
  • ibrahim yeter:
    Plan proğram yapılmış seni gidi Galatasaray için ekmek yediği takımı satacak olan Arda Turan seni 6 28 Yanıtla
  • Alişan Işık:
    Verdiniz yani babanıza Maçı.. Al sana Şike 8 20 Yanıtla
  • Emrah Öztürk:
    Galatasaray bu ülkenin en temiz kulübüdür şike kim galatasaray kim arkadaşlar 21 5 Yanıtla
  • sever Yurt:
    Başkanı Gs taraftarı soyunma odasında kutlamalara katılan hocası Gs şampiyon olsun da başka bir şey istemem diyen bir takımdan ne bekliyorsunuz ki 9 12 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    takım da oyuncular da teknik direktör de satılmış şike kokuyo 7 12 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    temelli çıkmayın sahaya da olsun bitsin..Maazallah kazara kalan kazmalardan biri kazara gol mol atarda son dakika çık işin içinden çıkabilirsen..?? 7 2 Yanıtla
  • V. A.:
    Şaşırdık mı?? Utanma arda denen, 7 ye 7 4 4 Yanıtla
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