Eyüpspor\'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Eyüpspor'da 3 futbolcu cezası sebebiyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Arda Turan'ın takım, zorlu mücadele öncesinde 2 futbolcusunu da sakatlığa kurban verdi.

UMUT VE VEZO SAKATLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada sol bek Umut Meraş ve stoper Ruben Vezo'nun sakatlık yaşadığı ve oyuncuların tedavilerine başlandığı ifade edildi. İşte Eyüpspor'dan yapılan açıklama;

"23 Kasım'da oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlık geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çekilen radyolojik görüntüler ve kulüp doktorumuz tarafından yapılan değerlendirmesi neticesinde sol bacak bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

28 Kasım'da yapılan antrenman sırasında sakatlanan futbolcumuz Ruben Vezo'nun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tetkikler ve kulüp doktorumuzun değerlendirmesi neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

Her iki futbolcumuzun tedavisine sakatlıkları tespit edilir edilmez başlanmıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SAKAT SAYISI 5'E ÇIKTI

Umut Meraş ve Ruben Vezo ile birlikte Eyüpspor'daki sakat futbolcuların sayısı 5'e yükseldi. Midtsjö, Recep Niyaz ve Chatzigiovanis de sakatlıkları sebebiyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak. Öte yandan takımda düşünülmeyen ve sözleşmesi feshedilecek olan Jonjo Shelvey de maç kadrosunda olmayacak.

3 FUTBOLCUSU DA CEZALI

Eyüpspor'un geçen hafta Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ve 2-1 yendiği müsabakada sarı kart gören futbolcuları Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu ve Robin Yalçın, cezalı duruma düştü. Takımın 3 yıldızı da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Aralık Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, maçın 2 Aralık Pazartesi gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuş ancak olumlu yanıt alamamıştı.