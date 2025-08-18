Eyüpspor'dan Beşiktaş Maçı Sonrası Mesajlar

Eyüp spor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beşiktaş maçında gösterdikleri mücadeleden memnun olduklarını belirterek, "Maçı biz de kazanabilirdik. Eyüpspor'un iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Hocamıza son derece güveniyoruz. Eyüpspor, tıpkı Arda hoca gibi Selçuk hocayla da en iyi yerlere gelecektir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın gösterdiği mücadeleye dikkat çeken Kulaksız, "Bizim adımıza çok acı. İki sezondur bu statta son dakikada yediğimiz golle 2 defa üst üste kaybettik. Bu anlamda çok üzgünüz. Oyun olarak Konyaspor mağlubiyetinden sonra takımın gösterdiği reaksiyon, oynadığımız oyun bizim için değerliydi. Gelecek haftalar için ümit verdi. Bizim gibi Anadolu kulüplerinin, semt takımlarının, bu büyük takımlarla mücadele etmesi; kadrolar arasında çok ciddi farklar var. Dolayısıyla bu atmosferlerde bu takımlara karşı mücadele etmek kolay olmuyor. Eyüpspor oyunu güzelleştirmeye, kimseyle kavga etmeden futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkararak mücadele etmeye devam edecek. Herkese saygı gösterecek, daha sonra da gösterdiği saygıyı bekleyecek. Aynı çizgimizde devam ediyoruz. Ligde kısa sürede üst basamaklara doğru tırmanacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Eyüpspor, Selçuk hocayla en iyi yerlere gelecektir"

Siyah-beyazlılara karşı talihsiz skorla kaybettiklerini vurgulayan Kulaksız, "Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğumuz başarıda en büyük pay sahiplerinden biri Arda (Turan) hocaydı. Biz de gösterdiği bu başarıdan dolayı Shakhtar Kulübü geldi, aldı götürdü. Bu sene de yine ilk teknik direktörlük görevini bizde yaşayan Selçuk Şahin hocamızı göreve getirdik. Biz kendisinden ümitliyiz. Geçtiğimiz hafta da rakibimize karşı beklediğimiz oyunu oynayamadık. Talihsiz bir skorla kaybettik. Hemen akabinde bugün sizlerin de gördüğü gibi oyun anlamında Eyüpspor'un gösterdiği mücadele, sabırla pas oyunu, arkadan oyun kurması, önde yaptığı baskı, girdiğimiz pozisyonlar maçı biz de kazanabilirdik. Eyüpspor'un iyi yolda olduğunu düşünüyorum. Hocamıza son derece güveniyoruz. Eyüpspor, tıpkı Arda hoca gibi Selçuk hocayla da en iyi yerlere gelecektir" şeklinde konuştu.

"Değerli bir kaleci transfer ettik"

Fatih Kulaksız, Berke Özer'in transferiyle ilgili detaylı bilgiler vererek şunları söyledi:

"Berke'yi Konyaspor maçından sonra satacağımızı biz de bilmiyorduk. Konyaspor maçından önce Lille kulübünün ciddi girişimi oldu. Daha sonra çok hızlı gelişme oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür ediyorum. O noktada Berke'nin önünü açmak, Fenerbahçe kulübünün de Eyüpspor kulübünün de menfaatlerini koruyarak bir karar aldık. Hızlı bir şekilde Berke'nin satışını gerçekleştirdik. Bizim gibi kulüplerin ayakta kalması için oyuncu satışına ihtiyacı var. Gelen rakam da beklentiyi karşılamadı ama Eyüpspor'un kasasına girmesini beklediğimiz parayı beklentiyi karşıladı. Çünkü yüzde 40 Fenerbahçe'nin payı vardı. Akabinde de bir kaleci transfer etmemiz gerekiyordu. O noktada izlediğimiz kaleciler vardı ama hepsinin transferi çok zordu. Hatta ben Berke'nin Beşiktaş maçını oynayıp öyle gitmesini rica etmiştim. Lille kulübü de Berke'nin Brest deplasmanında ilk 11'de başlayacağını söylediler. Berke'nin bir an önce Fransa'ya uçmasını istediler. Biz de aynı talebi Brezilya'dan Bahia kulübüne ilettik: 'Marcos'un bu hafta 3 gün sonra sahada olması lazım'. 17 saat uçtuktan sonra 2 antrenmana çıktı. Bugün de çok iyi performans sergiledi. Değerli bir kaleci transfer ettik. Berke'yi bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya sattık. Marcos'u 50 bin Euro'ya kiralama bedeliyle getirdik. Kazancımızın yüzde 1 maliyetine önemli bir kaleci transfer etmiş olduk. Bunu yapmak zorundayız. Gösterdiği performanstan dolayı memnunuz."

"Hakem camiasının hakem konuşmadan düzeleceğine inanıyoruz"

Beşiktaş taraftarının hakem Halil Umut Meler'e tepkisiyle ilgili kendisinin de hakem performansı hakkında düşüncelerinin sorulması üzerine Kulaksız, "Bütün spor kanallarında hakemlerle ilgili yorumcular yorum yapıyorlar. Biz 6-7 yıldır hiç hakem konuşmuyoruz. Hakem camiasının hakem konuşmadan düzeleceğine inanıyoruz. Bizim adımıza hakem performansı adına söylenecek bir şey yok" yanıtını verdi.

"1-2 takviye düşünüyoruz"

Transferlerle ilgili soruya ise Kulaksız şu cevabı verdi:

"Belki 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Avrupa'da ayın 11-12'sinde transfer kapanıyor. Biz de 10-12 gün daha devam edecek. Avrupa'da transfer kapandıktan sonra bütçemize uygun transferler olabilir. 1-2 kontenjanımız var." - İSTANBUL