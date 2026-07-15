Eyüpspor, Faslı Stoper El Yamiq'i Transfer Etti

Eyüpspor, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eflatun-sarılılar geçtiğimiz sezon Real Zaragoza forması giyen 34 yaşındaki Faslı stoper Jawad El Yamiq'i renklerine bağladı.

Önceki sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Najma'da top koşturan tecrübeli oyuncu, devre arasında İspanya 2. Ligi ekiplerinden Real Zaragoza'ya transfer oldu. Zaragoza forması ile 12 maça çıkan Faslı futbolcu 1 gole imza attı. Fas Milli Takımı formasını ise 41 kez terleten Jawad El Yamiq, 4 kez golle buluştu. - İSTANBUL